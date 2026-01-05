Ogni promessa è debito | stasera il teatro di Vincenzo Salemme su Rai 1

Stasera su Rai 1 va in onda la rappresentazione teatrale di Vincenzo Salemme, intitolata Ogni promessa è debito. Regista e protagonista, Salemme porta sul piccolo schermo una commedia napoletana che mette in scena le sue capacità artistiche e la tradizione teatrale della regione. L’evento rappresenta un’occasione per apprezzare un’opera che unisce comicità e autenticità, offrendo agli spettatori un momento di intrattenimento culturale.

"Ogni promessa è debito" di Vincenzo Salemme, stasera in tv: le anticipazioni dello spettacolo - L'attore e regista partenopeo orchestra la sua commedia teatrale, straordinariamente in diretta televisiva La vigilia dell'Epifania su Rai 1 è architettata a suon di risate, ironia e tradizione.

