OGNI PROMESSA È DEBITO | RAI1 RIPORTA IL TEATRO IN PRIMA SERATA E FA BENISSIMO

Rai Cultura ripropone il teatro in prima serata con Vincenzo Salemme, protagonista della commedia “Ogni promessa è debito”. L’appuntamento è lunedì 5 gennaio alle 21:30 su Rai1, dall’Auditorium Rai di Napoli. Questa iniziativa mira a portare sul piccolo schermo le produzioni teatrali, offrendo al pubblico un’occasione di confronto culturale e intrattenimento di qualità in un formato accessibile e rispettoso delle tradizioni teatrali.

Nuovo capitolo del progetto di Rai Cultura che porta il grande teatro in televisione. Protagonista Vincenzo Salemme con la sua nuova commedia "Ogni promessa è debito", in diretta dall'Auditorium Rai di Napoli, lunedì 5 gennaio, alle 21,30, su Rai1. Una serata che celebra la forza del racconto dal vivo e il legame profondo tra palcoscenico e telespettatori, grazie all'estro creativo e lo stile inconfondibile dell'attore, drammaturgo e regista partenopeo che, da cinquant'anni, scrive, dirige e interpreta le proprie commedie, mantenendo vivo un modello di teatro popolare e d'autore raro nel panorama contemporaneo.

