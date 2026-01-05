OGNI PROMESSA È DEBITO | RAI1 RIPORTA IL TEATRO IN PRIMA SERATA E FA BENISSIMO

Lunedì 5 gennaio alle 21:30, Rai1 trasmette in prima serata la commedia “Ogni promessa è debito” di Vincenzo Salemme, direttamente dall’Auditorium Rai di Napoli. Questo evento fa parte del progetto di Rai Cultura volto a riportare il teatro in televisione, offrendo al pubblico un’esperienza culturale accessibile e di qualità. Una scelta che conferma l’impegno di Rai nel valorizzare il patrimonio teatrale italiano.

Nuovo capitolo del progetto di Rai Cultura che porta il grande teatro in televisione. Protagonista Vincenzo Salemme con la sua nuova commedia “Ogni promessa è debito”, in diretta dall’Auditorium Rai di Napoli, lunedì 5 gennaio, alle 21,30, su Rai1. Una serata che celebra la forza del racconto dal vivo e il legame profondo tra palcoscenico e telespettatori, grazie all’estro creativo e lo stile inconfondibile dell’attore, drammaturgo e regista partenopeo che, da cinquant’anni, scrive, dirige e interpreta le proprie commedie, mantenendo vivo un modello di teatro popolare e d’autore raro nel panorama contemporaneo. 🔗 Leggi su Bubinoblog

