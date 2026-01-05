OGNI PROMESSA È DEBITO | RAI1 RIPORTA IL TEATRO IN PRIMA SERATA E FA BENISSIMO
Lunedì 5 gennaio alle 21:30, Rai1 trasmette in prima serata la commedia “Ogni promessa è debito” di Vincenzo Salemme, direttamente dall’Auditorium Rai di Napoli. Questo evento fa parte del progetto di Rai Cultura volto a riportare il teatro in televisione, offrendo al pubblico un’esperienza culturale accessibile e di qualità. Una scelta che conferma l’impegno di Rai nel valorizzare il patrimonio teatrale italiano.
Nuovo capitolo del progetto di Rai Cultura che porta il grande teatro in televisione. Protagonista Vincenzo Salemme con la sua nuova commedia “Ogni promessa è debito”, in diretta dall’Auditorium Rai di Napoli, lunedì 5 gennaio, alle 21,30, su Rai1. Una serata che celebra la forza del racconto dal vivo e il legame profondo tra palcoscenico e telespettatori, grazie all’estro creativo e lo stile inconfondibile dell’attore, drammaturgo e regista partenopeo che, da cinquant’anni, scrive, dirige e interpreta le proprie commedie, mantenendo vivo un modello di teatro popolare e d’autore raro nel panorama contemporaneo. 🔗 Leggi su Bubinoblog
Leggi anche: OGNI PROMESSA È DEBITO: RAI1 RIPORTA IL TEATRO IN PRIMA SERATA E FA BENISSIMO
Leggi anche: Vincenzo Salemme in prima serata su Rai 1 con “Ogni promessa è debito”
Vincenzo Salemme in prima serata su Rai1 con “Ogni promessa è debito”; Ogni promessa è debito: su Rai1 il teatro di Vincenzo Salemme; Ogni promessa è debito, Vincenzo Salemme in diretta su Rai1; Ogni promessa è debito, la nuova commedia di Vincenzo Salemme: le anticipazioni.
Ogni promessa è debito è in diretta o registrato su Rai 1: trama, cast e durata dello spettacolo con Vincenzo Salemme - Ogni promessa è debito trama, cast e durata dello spettacolo con Vincenzo Salemme ... spettacoloitaliano.it
Ogni promessa è debito, Vincenzo Salemme riporta il teatro in diretta su Rai 1: trama e cast della commedia - Vincenzo Salemme festeggia i 50 anni di carriera riportando, in diretta su Rai 1, il teatro. maridacaterini.it
Ogni promessa è debito, con Vincenzo Salemme: stasera su Rai 1 anticipazioni, trama e cast della commedia - La commedia di Vincenzo Salemme va in onda in diretta dall'Auditorium Rai di Napoli, portando su Rai 1 una storia brillante e surreale che segna il ritorno del teatro in prima serata. msn.com
Serena notte a tutti Ogni promessa è debito - Vincenzo Salemme Foto screen di Artisti & Comici Made in Napoli - facebook.com facebook
E se marca’ ‘a peste “Ogni promessa è debito”: ora in onda su #Rai1 Disponibile su #RaiPlay x.com
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.