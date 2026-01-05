Ogni promessa è debito | la commedia di Vincenzo Salemme in diretta su Rai 1 le antipazioni

Lunedì 5 gennaio 2026, Rai 1 propone in prima serata la commedia “Ogni promessa è debito” di Vincenzo Salemme. La serata, in occasione della vigilia dell’Epifania, offre un’opportunità di intrattenimento teatrale con un testo scritto, diretto e interpretato dallo stesso Salemme, garantendo un momento di leggerezza e divertimento per il pubblico a casa.

Lunedì 5 gennaio 2026, la vigilia dell'Epifania, Rai 1 propone una serata speciale all'insegna del teatro e della comicità con "Ogni promessa è debito", commedia scritta, diretta e interpretata da Vincenzo Salemme. Trasmesso in diretta dall'Auditorium Rai di Napoli, lo spettacolo unisce risate, ironia e tradizione, portando il pubblico televisivo nel cuore di un'esperienza teatrale viva e coinvolgente. Trama: Benedetto Croce e la promessa impossibile. La storia segue Benedetto Croce, proprietario di una piccola pizzeria a Bacoli, la cui vita tranquilla viene sconvolta da un incidente in barca. In preda al panico e in uno stato di semi-incoscienza, Benedetto invoca aiuto via radio e promette una generosa donazione alla santa protettrice del paese per salvarsi.

"Ogni promessa è debito" di Vincenzo Salemme, stasera in tv: le anticipazioni dello spettacolo - L'attore e regista partenopeo orchestra la sua commedia teatrale, straordinariamente in diretta televisiva La vigilia dell'Epifania su Rai 1 è architettata a suon di risate, ironia e tradizione.

Ogni promessa è debito con Vincenzo Salemme, stasera su Rai1: cast e trama - Ogni promessa è debito è uno spettacolo unico, scritto, diretto e interpretato dallo stesso Salemme, in un progetto di Rai Cultura che porta il grande teatro napoletano in prima serata televisiva

