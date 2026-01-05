Ogni promessa è debito è una serata che celebra la forza del racconto dal vivo e il legame profondo tra palcoscenico e telespettatori, grazie all’estro creativo e lo stile inconfondibile dell’attore, drammaturgo e regista partenopeo che, da cinquant’anni, scrive, dirige e interpreta le proprie commedie, mantenendo vivo un modello di teatro popolare e d’autore raro nel panorama contemporaneo. Ma Ogni promessa è debito è in diretta o registrato su Rai 1? Ecco la trama, il cast e la durata dello spettacolo. Ogni promessa è debito trama completa. Il voto religioso, la promessa di donare una cospicua cifra in denaro alla Santa protettrice del proprio paese, valgono comunque, anche se fatti da un sonnambulo in dormiveglia? È proprio quello che accade al protagonista della commedia di Salemme, Benedetto Croce, proprietario di una piccola pizzeria sulla spiaggia di Bacoli. 🔗 Leggi su Spettacoloitaliano.it

© Spettacoloitaliano.it - Ogni promessa è debito è in diretta o registrato su Rai 1: trama, cast e durata dello spettacolo con Vincenzo Salemme

Leggi anche: Ogni promessa è debito, con Vincenzo Salemme: stasera su Rai 1 anticipazioni, trama e cast della commedia

Leggi anche: “Ogni promessa è debito”: la commedia di Vincenzo Salemme in diretta su Rai 1, le antipazioni

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Ogni promessa è debito con Vincenzo Salemme | quando in tv la nuova commedia teatrale; Vincenzo Salemme in diretta su Rai1 Ogni promessa è debito; Vincenzo Salemme in prima serata su Rai 1 con Ogni promessa è debito.

Ogni promessa è debito, con Vincenzo Salemme: stasera su Rai 1 anticipazioni, trama e cast della commedia - La commedia di Vincenzo Salemme va in onda in diretta dall'Auditorium Rai di Napoli, portando su Rai 1 una storia brillante e surreale che segna il ritorno del teatro in prima serata. movieplayer.it

"Ogni promessa è debito": su Rai1 il teatro di Vincenzo Salemme - “Il teatro esiste solo nel momento in cui lo fai, il teatro avviene nell'istante, non ha un ‘ ... rainews.it