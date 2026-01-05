Oggi in piazza contro l’aggressione al Venezuela

Oggi ad Arezzo si svolge un presidio pubblico e pacifico in Piazza Guido Monaco, alle ore 17. L’evento, organizzato per esprimere solidarietà e sensibilizzare sull’aggressione al Venezuela, rappresenta un momento di confronto e partecipazione civile. La manifestazione si svolge nel rispetto delle normative vigenti, con l’obiettivo di promuovere dialogo e consapevolezza su una questione di rilevanza internazionale.

Arezzo, 5 gennaio 2026 – Alle 17 di oggi (lunedì 5 gennaio) si terrà un p residio politico pubblico e pacifico in Piazza Guido Monaco, nel Comune di Arezzo. L'iniziativa nasce dalla ferma opposizione all'intervento degli Stati Uniti in Venezuela, ritenuto una grave violazione del diritto internazionale, della sovranità dei popoli e dei principi di autodeterminazione sanciti dalle Nazioni Unite. Il presidio intende inoltre esprimere solidarietà concreta al popolo venezuelano, colpito da politiche di ingerenza, sanzioni e destabilizzazione che aggravano le condizioni sociali ed economiche del Paese.

