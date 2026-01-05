Oggi Giovanni torna a casa | l’ultimo viaggio con il volo di Stato

Oggi si conclude il viaggio di ritorno di Giovanni Tamburi, 16 anni, e delle altre quattro vittime italiane dell’incendio di Crans-Montana. Il volo di Stato rappresenta il momento di riaccompagnare i resti delle vittime in Italia, in un contesto di rispetto e sobrietà. La giornata segna il ritorno a casa dopo un evento tragico che ha colpito profondamente l’intera comunità.

Oggi il doloroso viaggio di ritorno per il 16enne bolognese, Giovanni Tamburi, e per altre quattro vittime italiane del rogo di Crans-Montana. Un volo di Stato li riporterà in patria. Il cerimoniale funebre prende il via questa mattina presso il centro funerario di Sion. Da qui, un corteo. Oggi il dolore è tutto per Chiara, Emanuele, Sofia, Achille, Giovanni e Riccardo. Sei ragazzi strappati alla vita in modo assurdo, lontano da casa, lasciando un vuoto che non si colma.

