Officina 99 e le voci di sgombero | sullo storico centro sociale le ombre di Leoncavallo e Askatasuna

Recentemente, sono emerse voci riguardo a un possibile sgombero di Officina 99, il centro sociale di via Gianturco. Questa struttura, con una storia radicata nel panorama locale, ha suscitato attenzione e preoccupazione tra i cittadini e le realtà vicine. La questione evidenzia le tensioni e le dinamiche che caratterizzano il rapporto tra spazi autogestiti e le istituzioni.

