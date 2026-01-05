Officina 99 e le voci di sgombero | sullo storico centro sociale le ombre di Leoncavallo e Askatasuna
Recentemente, sono emerse voci riguardo a un possibile sgombero di Officina 99, il centro sociale di via Gianturco. Questa struttura, con una storia radicata nel panorama locale, ha suscitato attenzione e preoccupazione tra i cittadini e le realtà vicine. La questione evidenzia le tensioni e le dinamiche che caratterizzano il rapporto tra spazi autogestiti e le istituzioni.
Si sono fatte concrete, nei giorni scorsi, voci sul possibile sgombero di Officina 99, storico centro sociale di via Gianturco. La vicenda ha iniziato a prendere forma alla vigilia di Capodanno, con un atto formale dei carabinieri indirizzato al sindaco di Napoli Gaetano Manfredi. Nel documento -. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
Leggi anche: A Torino il corteo contro lo sgombero del centro sociale Askatasuna. Duemila in marcia, tante le famiglie | La diretta video
Leggi anche: Askatasuna, dall’occupazione allo sgombero: la storia del centro sociale di Torino
Officina delle voci e dei direttori. Talenti del Frescobaldi tra le navate - Si conclude con un concerto corale, nella chiesa di Santo Stefano a Ferrara, la sessione primaverile del ... ilrestodelcarlino.it
Officina del Caffè Ravenna presenta OFFICINA LATINA In consolle DJ Lemar & DJ Len Voci e animazione: Giovanni & Paolina Vi porteremo nel mondo dei balli e delle atmosfere latine più coinvolgenti della zona. Dalle 20.00 pre-serata Possibilit - facebook.com facebook
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.