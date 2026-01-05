Occupa un appartamento in ristrutturazione con la complicità di un vicino di casa

Un individuo si è insediato temporaneamente in un appartamento disabitato in fase di ristrutturazione, approfittando della corrente elettrica. Con la collaborazione di un vicino di casa, ha utilizzato l’energia senza autorizzazione, creando una situazione che solleva questioni di legalità e sicurezza. Questa vicenda evidenzia l’importanza di controllare l’uso delle risorse e di monitorare le proprietà in fase di ristrutturazione.

Si è rifugiato in un appartamento temporaneamente disabitato – in fase di ristrutturazione – e con la complicità di un vicino di casa ha usufruito della corrente elettrica. Il fatto è successo a Merano e stiamo parlando di un uomo di 32 anni senza fissa dimora che, nei giorni scorsi, è stato. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

