Occupa un appartamento in ristrutturazione con la complicità di un vicino di casa.

Si è rifugiato in un appartamento temporaneamente disabitato – in fase di ristrutturazione – e con la complicità di un vicino di casa ha usufruito della corrente elettrica. Il fatto è successo a Merano e stiamo parlando di un uomo di 32 anni senza fissa dimora che, nei giorni scorsi, è stato. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

