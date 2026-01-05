Nuovo episodio di violenza a Milano rapina finisce a coltellate in viale Sarca

Un nuovo episodio di violenza si è verificato a Milano, questa volta in viale Sarca. Due quindicenni sono stati fermati da un uomo di origini maghrebine durante una rapina, quando uno dei ragazzi è intervenuto in difesa dell’amico. L’aggressore ha risposto con due coltellate al volto e all’addome, evidenziando la gravità della situazione e la preoccupazione per la sicurezza dei cittadini.

