Nuovo episodio di violenza a Milano rapina finisce a coltellate in viale Sarca
Un nuovo episodio di violenza si è verificato a Milano, questa volta in viale Sarca. Due quindicenni sono stati fermati da un uomo di origini maghrebine durante una rapina, quando uno dei ragazzi è intervenuto in difesa dell’amico. L’aggressore ha risposto con due coltellate al volto e all’addome, evidenziando la gravità della situazione e la preoccupazione per la sicurezza dei cittadini.
Due quindicenni fermati da un uomo di origini maghrebine mentre camminano in strada. Il ragazzo che interviene per difendere l'amico è raggiunto da due coltellate al volto e all'addome. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Il popolo italiano contro Baby Gang; Diciannovenne accoltellato in zona Fiera; Milano, lite per futili motivi degenera: 19enne accoltellato; Maxi rissa durante la notte di Capodanno in piazza Duomo \ VIDEO.
Interviene per difendere l’amico da una rapina e viene accoltellato: 15enne in codice rosso - Un nuovo episodio di violenza a Milano con protagonista un giovanissimo. msn.com
Diciannovenne accoltellato in zona Fiera - Il giovane egiziano ha raccontato di essere stato aggredito in piazzale Arduino. rainews.it
Milano, vigili aggrediti, il Governo mandi il Battaglione San Marco - Agenti della Polizia Locale presi di mira dai “maranza” sui Navigli: un controllo finisce in aggressione. notizie.it
