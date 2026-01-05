Nuovo Centro comunale di raccolta in via Papalia indetto un incontro pubblico il 7 gennaio a Japigia

Il Comune di Bari ha convocato un incontro pubblico il 7 gennaio alle ore 17.00 presso la sala Ianni del comando della Polizia Locale in via Aquilino, Japigia. L’obiettivo è presentare il progetto del nuovo Centro comunale di raccolta in via Papalia, fornendo informazioni sul funzionamento e le modalità di accesso. L’iniziativa è rivolta ai cittadini interessati a conoscere i servizi e le novità relative alla gestione dei rifiuti nel quartiere.

Si terrà mercoledì 7 gennaio, alle ore 17.00, nella sala Ianni del comando della Polizia Locale di Bari, in via Aquilino, nel quartiere Japigia, l'incontro pubblico dedicato al nuovo Centro comunale di raccolta (Ccr) previsto in via Papalia.Nel corso dell'appuntamento, il sindaco di Bari e gli.

