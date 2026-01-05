nuovo blitz anti abusivi in piazza

La polizia locale di Bollate ha effettuato un blitz in piazza Resistenza, sequestrando numerosi prodotti contraffatti tra cui cappelli, scarpe, giubbotti, accessori e profumi. L’intervento si inserisce nell’azione di controllo e tutela del territorio volta a contrastare il commercio di merce non autorizzata e a garantire la sicurezza dei cittadini.

Cappelli, scarpe, giubbotti, accessori e profumi contraffatti sono stati sequestrati dalla polizia locale di Bollate in piazza Resistenza. Il blitz è scattato nell’ambito dei controlli per il contrasto alla vendita di prodotti contraffatti e al commercio abusivo nel centro cittadino. Dopo la vasta operazione dello scorso ottobre che aveva portato al sequestro di capi di abbigliamento e accessori di pelletteria falsi per un valore di circa 150.000 euro e la denuncia di quattro senegalesi, il comando della polizia locale ha rafforzato il presidio del territorio anche in collaborazione con l’Arma dei carabinieri. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

