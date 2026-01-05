Nuovo allenatore Manchester United | ora Fletcher ma poi? Nomi illustri per la panchina inglese ci sono anche due italiani!

Dopo l’esonero di Amorim, il Manchester United cerca un nuovo allenatore. Attualmente alla guida c’è Fletcher, ma il club valuta diverse opzioni, tra cui nomi di spicco e due italiani. La ricerca si inserisce in un contesto di grande attenzione, con l’eredità di Sir Alex Ferguson ancora presente e la volontà di rilanciare la squadra nel calcio internazionale. Quali saranno le prossime mosse della società?

Nuovo allenatore Manchester United: chi subentrerà a Fletcher dopo l'esonero di Amorim? Cosa sta succedendo in casa inglese L'ombra di Sir Alex Ferguson continua a essere troppo estesa per chiunque tenti di sedersi sulla panchina dell'Old Trafford. Il Manchester United ha ufficializzato l'ennesima rivoluzione tecnica dell'ultimo decennio: Ruben Amorim è stato esonerato. Il tecnico portoghese,

