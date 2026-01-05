Nuova vita per il polo dell’infanzia di Madonna dell’Acqua | c' è il progetto di fattibilità

È stato avviato il progetto di fattibilità per il rinnovamento del polo dell’infanzia di Madonna dell’Acqua, un intervento che mira a migliorare i servizi e le strutture dedicate ai più giovani. La proposta rappresenta un passo importante per la comunità locale e il territorio di Pisa, con l’obiettivo di creare un ambiente più adeguato alle esigenze delle famiglie e dei bambini.

Pisa, 5 gennaio 2026 – Un passo decisivo per la comunità di Madonna dell'Acqua e per tutto il territorio comunale. L’amministrazione comunale di San Giuliano Terme ha approvato il progetto di fattibilità tecnico-economica per la realizzazione del nuovo Polo per l'Infanzia 0-6 anni presso l'ex scuola primaria di Madonna dell'Acqua. L'investimento complessivo è di 1,5 milioni di euro. Il progetto, che prevede la completa riqualificazione dell'edificio esistente, nasce grazie al contributo straordinario di 1 milione di euro assegnato dalla Regione Toscana e alle risorse comunali pari a 500mila euro. 🔗 Leggi su Lanazione.it

