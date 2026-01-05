Nuova sede per la Fondazione Montomoli | Grande operazione

La Fondazione annuncia il trasferimento della sua nuova sede, segnando un passo importante per il progetto. Il professor Emanuele Montomoli, docente di biotecnologie all’Università di Siena, commenta l’acquisizione dell’ex Siena Biotech da parte del Biotecnopolo, evidenziando l’importanza di questa operazione per lo sviluppo del settore. Un’azione strategica che rafforza le capacità dell’istituzione nel campo delle biotecnologie e dell’innovazione.

Il professor Emanuele Montomoli, esperto di biotecnologie e docente all’Università di Siena, commenta l’acquisizione dell’immobile ex Siena Biotech da parte del Biotecnopolo. "Il Biotecnopolo doveva dotarsi di una sede e chiaramente la cosa più comoda che è venuta in mente è stata quella di fare un’offerta per acquisire una struttura già pronta, altrimenti si sarebbe dovuto costruire un immobile da zero e sarebbe stato un processo molto più lungo. Questa acquisizione dà la possibilità ad una struttura di ripartire anche con una dotazione economica e con un progetto nazionale importante". Operazione con ricadute ad effetto domino. 🔗 Leggi su Lanazione.it

