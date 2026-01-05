Nuova prima maglia Milan 2026-2027 le anticipazioni di ‘Footy Headlines’ | che bomba!

Footy Headlines ha rivelato le prime anticipazioni sulla maglia ufficiale del Milan per la stagione 2026-2027. La proposta prevede un design che richiama la stagione 1998-1999, anno in cui il club conquistò lo Scudetto. Questa scelta sembra voler rendere omaggio alla storia del club, offrendo ai tifosi un prodotto che unisce tradizione e modernità. La presentazione ufficiale sarà probabilmente prossimamente, in attesa di conferme definitive.

Il popolare sito web 'Footy Headlines' ha svelato, più o meno, quale dovrebbe essere la nuova prima maglia del Milan per la stagione 2026-2027: ritorno al passato, più precisamente alla stagione 1998-1999, conclusasi con lo Scudetto. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

