Nuova prima maglia Milan 2026-2027 le anticipazioni di ‘Footy Headlines’ | che bomba!
Footy Headlines ha rivelato le prime anticipazioni sulla maglia ufficiale del Milan per la stagione 2026-2027. La proposta prevede un design che richiama la stagione 1998-1999, anno in cui il club conquistò lo Scudetto. Questa scelta sembra voler rendere omaggio alla storia del club, offrendo ai tifosi un prodotto che unisce tradizione e modernità. La presentazione ufficiale sarà probabilmente prossimamente, in attesa di conferme definitive.
