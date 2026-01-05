Nuova prima maglia Milan 2026-2027 le anticipazioni di ‘Footy Headlines’ | che bomba!

Footy Headlines ha rivelato le prime anticipazioni sulla maglia ufficiale del Milan per la stagione 2026-2027. La proposta prevede un design che richiama la stagione 1998-1999, anno in cui il club conquistò lo Scudetto. Questa scelta sembra voler rendere omaggio alla storia del club, offrendo ai tifosi un prodotto che unisce tradizione e modernità. La presentazione ufficiale sarà probabilmente prossimamente, in attesa di conferme definitive.

Nuova Maglia Milan, Puma vuole invertire la tendenza: si torna alle strisce rosse e nere tradizionali. Ecco i dettagli - Nuova Maglia Milan, Puma vuole invertire la tendenza: si torna alle strisce rosse e nere tradizionali. milannews24.com

Nuova maglia Milan, spuntano indiscrezioni sulla divisa da trasferta per la stagione 2026/27: sarà bianca con dettagli oro e nero - Nuova maglia Milan, spuntano indiscrezioni sulla divisa da trasferta per la stagione 2026/27: sarà bianca con dettagli oro e nero Il Milan si prepara a un ritorno allo stile regale per la stagione 202 ... milannews24.com

