Nuova auto per il trasporto anziani | Adesso ci servono conducenti

È stata consegnata all’associazione Fili D’Argento di Rho una nuova auto dedicata al trasporto di anziani, acquistata grazie alle donazioni di cittadini e di un’azienda. Per garantire un servizio efficace e sicuro, ora si cercano conducenti qualificati che possano contribuire a supportare la comunità. La collaborazione tra cittadini, imprese e associazioni continua a rafforzare il impegno per l’assistenza agli anziani nella zona.

Acquistata grazie alle donazioni di cittadini e di un'azienda, nei giorni scorsi è stata consegnata una nuova macchina all'associazione Fili D'Argento di Rho. L'associazione si occupa di accompagnare gli anziani soli a visite mediche e terapie: ora grazie al nuovo mezzo potrà aumentare il numero di trasporti. Ma purtroppo non basta. L'onlus che ha la sua sede all'interno del centro anziani Stella Polare di via Buon Gesù, rivolge un appello ai rhodensi: si cercano volontari, dotati di patente B, con tempo libero da mettere a disposizione. "Servono forze nuove a supporto dei tanti che, da anni, mettono a disposizione il loro prezioso tempo al servizio di persone anziane o invalide o malate, che non possono contare su parenti o amici.

