Nuoto Uisp 2000 sorride dopo i Campionati regionali assoluti | 2 argenti e 3 bronzi

La Nuoto Uisp 2000 di Cascina ha concluso i Campionati regionali assoluti con due medaglie d'argento e tre di bronzo. Dopo un avvio positivo della stagione, gli atleti hanno ottenuto risultati significativi anche nei meeting internazionali ‘Nico Sapio’ e ‘Corrado Rosso’, consolidando la propria crescita. Questi successi testimoniano l’impegno e la costanza della squadra, che guarda con fiducia alle prossime competizioni.

Cascina (PI), 5 gennaio 2026 – Inizio scoppiettante di stagione per la Nuoto Uisp 2003 di Cascina, che dopo aver ben figurato sia nel meeting internazionele ‘Nico Sapio’ di Genova e il seguente ‘Corrado Rosso’ di Livorno con riscontri cronometrici molto interessanti, con i suoi atleti ha ottenuto importanti successi sia ai Campionati regionali assoluti che al Campionato italiano a squadre ‘Coppa Brema’. Entrambe le manifestazioni si sono svolte nella piscina ‘Rosi la Bastia’ di Livorno. Durante i regionali assoluti la Nuoto Uisp 2003 ha conquistato 2 argenti e 3 bronzi, ma soprattutto si è piazzata al 5° posto assoluto della classifica finale con una miriade di record personali. 🔗 Leggi su Lanazione.it

