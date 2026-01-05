Novità in entrata e in uscita La settimana di Cancelo | sprint verso il Napoli

La sessione invernale del mercato si apre con importanti novità in entrata e in uscita. La settimana di Cancelo si distingue come un elemento chiave nel mercato, mentre i dirigenti dell’Inter, Ausilio e Marotta, continuano a lavorare per rafforzare la rosa, in particolare sulla corsia destra, con l’obiettivo di completare il reparto e migliorare le strategie di squadra.

Tempo per festeggiare il nuovo anno, in via della Liberazione, ne hanno avuto poco. Già prima dell’avvio della sessione invernale del mercato, Ausilio e Marotta erano al lavoro per assicurare a Chivu l’esterno destro mancante. Non solo: da settimane sono avviati i contatti con le pretendenti di Davide Frattesi. Un doppio fronte che vive ore calde. L’obiettivo per la fascia destra è noto: Joao Cancelo. "Abbiamo un problema con Dumfries che ne avrà per un paio di mesi e vogliamo vedere se ci sono opportunità - ha detto ieri Marotta a Dazn -. Stiamo approfondendo e vedremo nei prossimi giorni. Cancelo ha un contratto molto oneroso, nessuna italiana potrebbe affrontarlo. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

