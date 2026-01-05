Novara Corso Risorgimento pieno di buche dopo la posa della fibra

Dopo i lavori per la posa della fibra ottica, Corso Risorgimento a Novara presenta diverse buche e rattoppi irregolari. La strada, una delle principali della città, mostra avvallamenti che potrebbero rappresentare un rischio per automobilisti, motociclisti e ciclisti. La situazione richiede interventi tempestivi per migliorare la sicurezza e la qualità della viabilità lungo questa importante arteria cittadina.

Dopo i lavori per la posa della fibra ottica, corso Risorgimento, una delle principali vie della città, presenta oggi buche, rattoppi irregolari e avvallamenti che rendono la circolazione pericolosa per automobilisti, motociclisti e ciclisti. Il deterioramento del manto stradale interessa diversi. 🔗 Leggi su Novaratoday.it © Novaratoday.it - Novara, Corso Risorgimento pieno di buche dopo la posa della fibra Leggi anche: Novara, in corso Risorgimento arriva il "Mercato Boutique" Leggi anche: Incidente a Novara, uomo investito da un'auto in corso Risorgimento Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Nel corso della seduta di allenamento odierna, il Sindaco di Novara Alessandro Canelli è passato a salutare la squadra e lo staff tecnico guidato da mister Dossena. Il primo cittadino ha voluto portare personalmente il proprio saluto ai giocatori, augurando lor - facebook.com facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.