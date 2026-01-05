Novara accoltella la vicina di casa | arrestato 40enne

A Novara, questa mattina, un uomo di 40 anni è stato arrestato dopo aver accoltellato una vicina di 61 anni in viale Piazza d’Armi. La Polizia è intervenuta prontamente alle prime ore del giorno, trovando la donna ferita da arma da taglio. L’intervento ha portato all’arresto dell’autore, attualmente in custodia. La vicenda è sotto approfondimento da parte delle autorità competenti.

Accoltella una vicina di casa, arrestato un uomo di 40 anni a Novara. La Polizia è intervenuta poco prima delle 8 di stamattina in viale Piazza d'Armi per la segnalazione di una donna di 61 anni con una ferita da arma da taglio. Giunti sul posto gli agenti hanno notato il 40enne con un coltello in mano che è stato disarmato e, poco più avanti, all'interno del cortile di un'abitazione privata, la donna con una ferita all'altezza del petto. È stata lei a indicare agli agenti l'uomo come il suo aggressore. Poco dopo sono giunti sul posto i sanitari del 118 per prestare soccorso alla vittima e trasportarla al pronto soccorso dell'ospedale Maggiore per le cure del caso, mentre gli agenti hanno identificato le persone presenti che, avendo sentito le urla della donna, si erano recate sul posto contattando il 112.

