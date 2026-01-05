Notte NBA ricca di colpi di scena | cade la capolista spettacolo a Ovest e a Est

Da sportface.it 5 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La notte NBA ha regalato diverse sorprese, con la capolista che si ferma a Phoenix e partite emozionanti sia a Est che a Ovest. Oklahoma City viene sconfitta nel finale da Booker, mentre i Lakers ottengono una vittoria importante con Luka Doncic protagonista. Un turno che ha dimostrato l'imprevedibilità e il livello competitivo del campionato, offrendo agli appassionati momenti di interesse e riflessione sulle dinamiche delle squadre.

Risultati sorprendenti nella notte NBA: Oklahoma City si ferma a Phoenix sulla sirena di Booker, Lakers ancora vincenti con Doncic protagonista. Successi netti per Timberwolves e Bucks. Notte intensa in NBA, con risultati importanti sia in vetta che nella corsa playoff. Si interrompe la striscia vincente della capolista della Western Conference, mentre Lakers, Timberwolves e . 🔗 Leggi su Sportface.itImmagine generica

Leggi anche: Durant trascina Houston a Denver, Boston sale a Est: notte NBA ricca di verdetti

Leggi anche: NBA: Miami Heat inarrestabili, cade la capolista a Est. Celtics corsari, Clippers trascinati da Leonard

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

NBA, i risultati della notte (31 dicembre): Detroit torna a vincere coi Lakers, per i Clippers quinto successo consecutivo; Nba, Nuggets vincono senza Jokic, show dei Thunder e pesante sconfitta per i Bucks; Risultati NBA notte: Spurs vincono rivincita sui Knicks e Nuggets senza Jokic; NBA, Cleveland espugna San Antonio: Jokic si ferma, allarme Denver.

notte nba ricca colpiNBA, i risultati della notte (31 dicembre): Detroit torna a vincere coi Lakers, per i Clippers quinto successo consecutivo - Vigilia di Capodanno che ha visto in campo otto squadre dell’Nba e, in particolare, doppio impegno per le franchigie di Los Angeles. oasport.it

notte nba ricca colpiNba, notte di colpi esterni e finali thriller: Jokic non basta a Denver - Orlando beffa i Nuggets all’ultimo possesso, Knicks e Rockets vincono ancora, crisi senza fine per Atlanta. sportface.it

notte nba ricca colpiNba, notte ricca di spettacolo: Thunder a quota 30 vittorie, show di Doncic e LeBron - Sono state dieci le partite NBA disputate nella notte italiana, con risultati pesanti e prestazioni individuali di grande livello. corrieredellosport.it

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.