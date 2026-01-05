Notte NBA ricca di colpi di scena | cade la capolista spettacolo a Ovest e a Est

La notte NBA ha regalato diverse sorprese, con la capolista che si ferma a Phoenix e partite emozionanti sia a Est che a Ovest. Oklahoma City viene sconfitta nel finale da Booker, mentre i Lakers ottengono una vittoria importante con Luka Doncic protagonista. Un turno che ha dimostrato l'imprevedibilità e il livello competitivo del campionato, offrendo agli appassionati momenti di interesse e riflessione sulle dinamiche delle squadre.

Risultati sorprendenti nella notte NBA: Oklahoma City si ferma a Phoenix sulla sirena di Booker, Lakers ancora vincenti con Doncic protagonista. Successi netti per Timberwolves e Bucks. Notte intensa in NBA, con risultati importanti sia in vetta che nella corsa playoff. Si interrompe la striscia vincente della capolista della Western Conference, mentre Lakers, Timberwolves e .

Nba, notte di colpi esterni e finali thriller: Jokic non basta a Denver - Orlando beffa i Nuggets all’ultimo possesso, Knicks e Rockets vincono ancora, crisi senza fine per Atlanta. sportface.it

Nba, notte ricca di spettacolo: Thunder a quota 30 vittorie, show di Doncic e LeBron - Sono state dieci le partite NBA disputate nella notte italiana, con risultati pesanti e prestazioni individuali di grande livello. corrieredellosport.it

