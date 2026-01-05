Notte di tombole e falò aspettando la Befana e musica ad Anghiari | gli eventi di oggi

Ecco gli eventi di oggi, lunedì 5 gennaio, nell'Aretino. Tra la notte di tombole, falò e musica ad Anghiari, si susseguono occasioni di incontro e cultura nel territorio. Per segnalare ulteriori iniziative, è possibile scrivere a [email protected].

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.