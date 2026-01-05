Nott de Bisò 2026 Il Niballo finirà in cenere

Oggi a Faenza si svolge la Nott de Bisò 2026, tradizionale appuntamento del Palio del Niballo. La manifestazione, che si tiene da oltre sessant’anni in piazza del Popolo, segna la fine del 2025 e l’inizio delle sfide del nuovo anno per i cinque rioni della città. Un momento di storia e tradizione che accompagna la comunità verso il nuovo ciclo annuale.

Torna oggi in piazza del Popolo a Faenza la tradizionale Nott de Bisò. Il 'capodanno' del Palio del Niballo, con cui i cinque rioni alla vigilia dell' Epifania celebrano la fine del 2025 e inaugurano le sfide del 2026 si svolge da più di sessant'anni. Quest'anno, complice il 'ponte' domenicale, c'è grande aspettativa tra i rionali in termini di presenze. Dalle 10 di mattina si attivano gli stand gastronomici e inizia il conto alla rovescia che si concluderà a mezzanotte in punto con il momento più simbolico: il rogo al grande fantoccio di Annibale il saraceno, vestito quest'anno ancora di colore verde.

