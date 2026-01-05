Note in crescendo | il Classic Sound Trio in concerto nella Sala Verde del Comune di Corato
Il Classic Sound Trio si esibirà nella Sala Verde del Comune di Corato, offrendo un concerto dedicato alla musica classica. L’evento, organizzato dalla Pro Loco Quadratum, segna l’inizio del nuovo anno culturale della comunità. Un momento di ascolto e riflessione, pensato per appassionati e amanti della musica in un contesto sobrio e accogliente.
Un appuntamento dedicato alla grande musica inaugura l'inizio del nuovo anno della Pro Loco Quadratum. Lunedì 5 gennaio, alle ore 19:00, la Sala Verde del Palazzo di Città ospiterà il concerto del Classic Sound Trio, dal titolo “Note in crescendo”.L’ensemble, formato da musicisti di comprovata. 🔗 Leggi su Baritoday.it
