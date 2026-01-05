Note in crescendo | il Classic Sound Trio in concerto nella Sala Verde del Comune di Corato

Il Classic Sound Trio si esibirà nella Sala Verde del Comune di Corato, offrendo un concerto dedicato alla musica classica. L’evento, organizzato dalla Pro Loco Quadratum, segna l’inizio del nuovo anno culturale della comunità. Un momento di ascolto e riflessione, pensato per appassionati e amanti della musica in un contesto sobrio e accogliente.

