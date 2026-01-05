Non sono morte per funghi o veleno per topi Nuovi sviluppi su mamma e figlia intossicate

Sono in corso approfondimenti sulla vicenda di mamma e figlia decedute in un centro della provincia di Campobasso dopo un’intossicazione alimentare avvenuta durante la Vigilia di Natale. Le autorità stanno analizzando le cartelle cliniche, mentre si escludono cause come funghi o veleno per topi. Restano da chiarire le circostanze e le eventuali responsabilità di quanto accaduto.

Restano sotto esame da parte dei consulenti nominati dalla Procura le cartelle cliniche di una donna di 50 anni e della figlia quindicenne, decedute in un centro della provincia di Campobasso in seguito a una grave forma di intossicazione insorta dopo il pranzo della Vigilia di Natale. Le prime valutazioni tossicologiche hanno escluso che la causa del decesso sia riconducibile al consumo di funghi o all'ingestione di veleno per topi, ipotesi inizialmente considerate nelle prime ore dell'indagine. Gli accertamenti proseguono per definire con precisione la natura dell'agente che ha provocato il peggioramento rapido del quadro clinico delle due vittime e il coinvolgimento di altri membri del nucleo familiare.

