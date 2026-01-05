Non è solo rivolta Vogliamo abbattere il regime terrorista

Non si tratta semplicemente di una rivolta: il nostro obiettivo è porre fine a un regime oppressivo e terrorista. Cresciuta a Teheran in una famiglia di classe media-bassa, ho lasciato l’Iran sette anni fa, portando con me la speranza di un futuro libero e più giusto. La nostra lotta è per la libertà e i diritti di tutti, oltre ogni limite di oppressione e violenza.

Sono nata e cresciuta a Teheran, in una famiglia del ceto medio-basso. Ho lasciato l'Iran solo sette anni fa. Non ho letto della brutalità della Repubblica islamica: l'ho vissuta. La povertà, la paura, il furto del nostro futuro per finanziare il terrorismo all'estero. Mio padre fu escluso dall'università per essersi opposto al regime subito dopo la Rivoluzione culturale degli anni Ottanta. Fu imprigionato e torturato nelle carceri della Repubblica islamica. Tutto ciò che oggi vedete nei notiziari, noi lo abbiamo attraversato sulla nostra pelle. Dunque sì, sta a voi scegliere a chi credere: a me, una donna iraniana con un'esperienza vissuta, oppure a Bushra Shaikh, una donna pakistana che vive comodamente in Inghilterra e passa le sue giornate a diffondere propaganda islamista da una posizione di totale sicurezza.

