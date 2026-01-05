Non ci meritiamo questo pianeta
Il passaggio al nuovo anno viene spesso celebrato con fuochi d’artificio e festeggiamenti, lasciando dietro di sé rifiuti e tracce di un’organizzazione superficiale. È un momento in cui riflettere sulla nostra responsabilità nei confronti dell’ambiente, consapevoli che il rispetto per il pianeta è fondamentale per un futuro sostenibile. Solo attraverso comportamenti più attenti possiamo contribuire a preservare le risorse e ridurre l’impatto delle nostre celebrazioni.
Abbiamo salutato il nuovo anno come sempre: con fuochi, brindisi e, purtroppo, montagne di rifiuti lasciati ovunque. Sulle spiagge, nelle piazze, agli angoli delle strade, la festa ha mostrato il suo volto peggiore: quello di un'umanità che si diverte distruggendo ciò che la ospita. Bottiglie, plastica, cartacce, residui di ogni genere. È la fotografia perfetta del nostro tempo: celebrare l'istante, dimenticare tutto il resto. . Lo sfruttiamo, lo sporchiamo, lo consideriamo un bene scontato, infinito, riparabile. Durante l'anno, gettiamo rifiuti dai finestrini, abbandoniamo mobili e sacchi nei campi, creiamo discariche abusive nei luoghi più belli, in mezzo alla natura che fingiamo di amare.
Avere fiducia nel cambiamento è il primo passo per ottenerlo. Non sappiamo come sarà il 2026, ma sappiamo che continueremo a resistere contro chi vuole solo distruzione, per salvare la natura e il nostro pianeta dal buio. E sappiamo che possiamo riuscirc - facebook.com facebook
