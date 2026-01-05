Non ci meritiamo questo pianeta

Il passaggio al nuovo anno viene spesso celebrato con fuochi d’artificio e festeggiamenti, lasciando dietro di sé rifiuti e tracce di un’organizzazione superficiale. È un momento in cui riflettere sulla nostra responsabilità nei confronti dell’ambiente, consapevoli che il rispetto per il pianeta è fondamentale per un futuro sostenibile. Solo attraverso comportamenti più attenti possiamo contribuire a preservare le risorse e ridurre l’impatto delle nostre celebrazioni.

