Non c' è più aria di neve sul Friuli

Da udinetoday.it 5 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Friuli si prepara all’Epifania con condizioni meteorologiche ormai consolidate. Dopo le previsioni di freddo e neve, si conferma che l’aria fredda prevista non raggiungerà la regione, che continuerà a essere sotto l’influsso di pressioni medio-alte. Il tempo si presenta stabile e senza variazioni significative, lasciando alle spalle le attese di nevicate in pianura.

Il Friuli si avvia verso l’Epifania senza colpi di scena sul fronte meteo. Dopo le attese dei giorni scorsi, l’aria fredda destinata a riportare la neve in pianura non arriverà e la regione resterà sotto l’influsso di pressioni medio-alte, con tempo nel complesso stabile. A caratterizzare la fase. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

non c 232 pi249 aria di neve sul friuli

© Udinetoday.it - Non c'è più aria di neve sul Friuli

Leggi anche: Aria più pulita in Friuli Venezia Giulia nel 2025, nessun superamento per le polveri sottili

Leggi anche: Aria più pulita in Friuli Venezia Giulia nel 2025, nessun superamento per le polveri sottili

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.