Non c' è più aria di neve sul Friuli
Il Friuli si prepara all’Epifania con condizioni meteorologiche ormai consolidate. Dopo le previsioni di freddo e neve, si conferma che l’aria fredda prevista non raggiungerà la regione, che continuerà a essere sotto l’influsso di pressioni medio-alte. Il tempo si presenta stabile e senza variazioni significative, lasciando alle spalle le attese di nevicate in pianura.
