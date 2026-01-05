Non c' è altra scelta gran film

È da poco nelle sale italiane “No Other Choice – Non c’è altra scelta”, diretto da Park Chan-wook. Il film, ispirato al romanzo The Ax di Donald E., rappresenta un nuovo esempio della sua raffinata capacità di narrazione. Un’opera che invita a riflettere sulle scelte e le conseguenze, offrendo uno sguardo intenso sulla complessità delle decisioni umane.

No Other Choice - Non c'è altra scelta - wook mette in scena il crollo di un’esistenza ordinaria, trasformando la perdita del lavoro in una parabola grottesca sulla violenza silenziosa del sistema. fantasymagazine.it

No Other Choice - Non c'è altra scelta | Recensione | La bellezza crudele della necessità

Dietro le quinte di #NoOtherChoice - Non c'è altra scelta con il regista Park Chan-wook, Lee Byung Hun, Son Ye-jin e gli altri protagonisti. Candidato a tre Golden Globes, questo travolgente e ironico racconto di un uomo in crisi, deciso a farsi spazio da solo a - facebook.com facebook

