Non c' è altra scelta gran film

È da poco nelle sale italiane “No Other Choice – Non c’è altra scelta”, diretto da Park Chan-wook. Il film, ispirato al romanzo The Ax di Donald E., rappresenta un nuovo esempio della sua raffinata capacità di narrazione. Un’opera che invita a riflettere sulle scelte e le conseguenze, offrendo uno sguardo intenso sulla complessità delle decisioni umane.

Da pochi giorni è uscito in sala “No Other Choice – Non c’è altra scelta” di Park Chan-wook, regista sud coreano, che riporta al cinema il romanzo The Ax di Donald E. Westlake dopo che lo aveva già fatto Costa Gavras con il suo “Cacciatore di teste” una ventina d’anni fa. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

wook mette in scena il crollo di un'esistenza ordinaria, trasformando la perdita del lavoro in una parabola grottesca sulla violenza silenziosa del sistema.

