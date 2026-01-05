No il bibitone Oatzempic che vedi sui social non ti farà perdere peso | la spiegazione delle nutrizioniste

L'Oatzempic, spesso promosso sui social come bevanda dimagrante a base di avena, non è una soluzione efficace per la perdita di peso. Due nutrizioniste hanno chiarito che questa bevanda non può sostituire i trattamenti medici come la semaglutide. È importante affidarsi a metodi sicuri e comprovati per gestire il peso, evitando soluzioni non supportate da evidenze scientifiche.

