No il bibitone Oatzempic che vedi sui social non ti farà perdere peso | la spiegazione delle nutrizioniste
L'Oatzempic, spesso promosso sui social come bevanda dimagrante a base di avena, non è una soluzione efficace per la perdita di peso. Due nutrizioniste hanno chiarito che questa bevanda non può sostituire i trattamenti medici come la semaglutide. È importante affidarsi a metodi sicuri e comprovati per gestire il peso, evitando soluzioni non supportate da evidenze scientifiche.
Due nutrizioniste hanno spiegato perché l'Oatzempic, una bevanda a base di avena promossa sui social, non rappresenta un'alternativa naturale ai farmaci per perdere peso come la semaglutide. 🔗 Leggi su Fanpage.it
