Nkunku va via? Marchetti | Offerta verrà presa in considerazione solo se Nkunku vorrà andare a Istanbul…

Da pianetamilan.it 5 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Luca Marchetti, esperto di calciomercato, è intervenuto a 'Sky Calcio Club' per discutere del possibile trasferimento di Christopher Nkunku. Secondo Marchetti, l'offerta per il giocatore sarà valutata solo se Nkunku stesso manifestasse la volontà di trasferirsi a Istanbul. La situazione resta quindi in fase di valutazione, con l'attenzione rivolta alle decisioni del calciatore e alle eventuali proposte ufficiali.

L'esperto di calciomercato Luca Marchetti era ospite a 'Sky Calcio Club' e ha parlato del futuro di Christopher Nkunku. Ecco le sue parole. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

nkunku va via marchetti offerta verr224 presa in considerazione solo se nkunku vorr224 andare a istanbul8230

© Pianetamilan.it - Nkunku va via? Marchetti: “Offerta verrà presa in considerazione solo se Nkunku vorrà andare a Istanbul…”

Leggi anche: Mercato, Di Stefano: “Se arriva un’offerta seria per Nkunku il Milan lo cede”

Leggi anche: Milan, non solo Fullkrug: se parte Nkunku spunta Cherif

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Marchetti: Nkunku al Fenerbahce? Offerta arriva solo se il giocatore è convinto di andare.

nkunku via marchetti offertaMarchetti: "Nkunku al Fenerbahce? Offerta arriva solo se il giocatore è convinto di andare" - La diciottesima giornata è giunta alla sua conclusione con il trenino Inter, Milan e Napoli che rimane in testa a distanze invariate: l'unica cosa che è cambiata, non da ... milannews.it

nkunku via marchetti offertaCalciomercato Milan news/ Christopher Nkunku verso la Turchia: l’offerta cresce! (oggi 3 gennaio 2026) - Calciomercato Milan news oggi 3 gennaio 2026: Christopher Nkunku sempre più vicino al Fenerbahce, che è pronto ad alzare l’offerta per i rossoneri. ilsussidiario.net

nkunku via marchetti offertaSirene turche per Nkunku, ma nessuna offerta: il Milan riflette su due impedimenti - La doppietta contro l'Hellas Verona a San Siro e di fronte ai tifosi rossoneri sembrava aver acceso la miccia di Christopher Nkunku al Milan, ma. tuttomercatoweb.com

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.