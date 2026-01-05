Nkunku va via? Marchetti | Offerta verrà presa in considerazione solo se Nkunku vorrà andare a Istanbul…
Luca Marchetti, esperto di calciomercato, è intervenuto a 'Sky Calcio Club' per discutere del possibile trasferimento di Christopher Nkunku. Secondo Marchetti, l'offerta per il giocatore sarà valutata solo se Nkunku stesso manifestasse la volontà di trasferirsi a Istanbul. La situazione resta quindi in fase di valutazione, con l'attenzione rivolta alle decisioni del calciatore e alle eventuali proposte ufficiali.
Marchetti: Nkunku al Fenerbahce? Offerta arriva solo se il giocatore è convinto di andare.
