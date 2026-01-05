Niscemi tra rifiuti pericolosi ed estorsioni | sequestrata azienda e beni per 2 milioni di euro

Le autorità di Caltanissetta hanno sequestrato un’azienda e beni per circa 2 milioni di euro nell’ambito di un’operazione condotta dalle forze dell’ordine. L’indagine, coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia, si è concentrata su questioni legate a rifiuti pericolosi e estorsioni a Niscemi, evidenziando attività illecite e rischi ambientali nella zona.

I finanzieri del Comando Provinciale di Caltanissetta, con il supporto del Reparto Operativo Aeronavale di Palermo, hanno eseguito un vasto provvedimento giudiziario nell'ambito di un'indagine coordinata e diretta dalla Direzione Distrettuale Antimafia della Procura di Caltanissetta. L'operazione ha portato all'applicazione di misure restrittive della libertà personale nei confronti di 17.

