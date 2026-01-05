Nino D'Angelo diventa cittadino onorario di Sarno | scrisse una canzone dopo l'alluvione del 1998

Nino D’Angelo ha annunciato sui social di aver ricevuto la cittadinanza onoraria di Sarno, città del Salernitano. Il cantante napoletano è ricordato per aver scritto una canzone dedicata all’alluvione del 1998, evento che ha segnato profondamente la comunità locale. Questa onorificenza riconosce il suo impegno e il legame con la città, simbolo di solidarietà e memoria collettiva.

