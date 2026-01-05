Nigeria-Mozambico | formazioni statistiche e anteprime

Lunedì si affrontano Nigeria e Mozambico nella fase a gironi della Coppa d’Africa 2026. In questa occasione, analizzeremo le formazioni, le statistiche e le principali anteprime della partita, offrendo un quadro completo e aggiornato per gli appassionati di calcio. Restate con noi per tutte le informazioni necessarie su questa sfida internazionale.

2026-01-04 23:38:00 Cari lettori di JustCalcio.com, siamo felici di proporvi questa news appena arrivata in redazione: Lunedì la Nigeria affronterà il Mozambico nella Coppa d’Africa. Leggi la nostra anteprima approfondita qui Anteprima della partita Nigeria-Mozambico. La Nigeria, vincitrice del Gruppo C, continua la sua corsa al quarto titolo della Coppa d’Africa affrontando lunedì il Mozambico al Complexe Sportif de Fez. I Super Eagles hanno superato la fase a gironi con un record perfetto, mentre il Mozambico si è qualificato agli ottavi di finale come una delle migliori terze classificate. La squadra di Eric Chelle ha sottolineato le proprie credenziali come contendente al titolo vincendo tutte e tre le partite del girone, segnando otto gol e subendone quattro. 🔗 Leggi su Justcalcio.comImmagine generica

