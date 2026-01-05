Nigeria-Mozambico | formazioni statistiche e anteprime

Lunedì si affrontano Nigeria e Mozambico nella fase a gironi della Coppa d’Africa 2026. In questa occasione, analizzeremo le formazioni, le statistiche e le principali anteprime della partita, offrendo un quadro completo e aggiornato per gli appassionati di calcio. Restate con noi per tutte le informazioni necessarie su questa sfida internazionale.

2026-01-04 23:38:00 Cari lettori di JustCalcio.com, siamo felici di proporvi questa news appena arrivata in redazione: Lunedì la Nigeria affronterà il Mozambico nella Coppa d'Africa. Leggi la nostra anteprima approfondita qui Anteprima della partita Nigeria-Mozambico. La Nigeria, vincitrice del Gruppo C, continua la sua corsa al quarto titolo della Coppa d'Africa affrontando lunedì il Mozambico al Complexe Sportif de Fez. I Super Eagles hanno superato la fase a gironi con un record perfetto, mentre il Mozambico si è qualificato agli ottavi di finale come una delle migliori terze classificate. La squadra di Eric Chelle ha sottolineato le proprie credenziali come contendente al titolo vincendo tutte e tre le partite del girone, segnando otto gol e subendone quattro.

Pronostico Nigeria-Mozambico: vittoria e spettacolo - Mozambico è valida per gli ottavi di finale di Coppa d’Africa: dove vederla, probabili formazioni e pronostico Nelle sei partite che queste squadre hanno giocato nel corso della prima parte d ... ilveggente.it

La Coppa d’Africa entra nella sua fase decisiva: da sabato 3 gennaio scattano gli ottavi di finale con le 16 nazionali che hanno superato la fase a gironi, tra grandi conferme come Nigeria, Egitto e Algeria e sorprese come Tanzania e Mozambico, in un progra - facebook.com facebook

Nel Mozambico gioca Elias Pelembe Domingues, 42 anni, da oltre 20 nel centrocampo dei Mambas. Eccolo rincorrere Odemwingie alla Coppa d'Africa 2010. Per rendere l'idea del tempo passato vi basti sapere che oggi Odemwingie non ha un pelo in test x.com

