Niente volo della Befana a Piazza Navona Lucarelli | Scelta necessaria

A causa di un’ordinanza del sindaco Roberto Gualtieri, la tradizionale discesa della Befana dei Vigili del Fuoco prevista per domani a Piazza Navona è annullata per motivi di sicurezza. La decisione, condivisa dall’organizzazione, mira a tutelare la pubblica incolumità e garantire il rispetto delle normative vigenti. Restano comunque le consuete celebrazioni e iniziative legate alla festività, nel rispetto delle disposizioni ufficiali.

In seguito all'ordinanza emanata dal Sindaco di Roma Capitale Roberto Gualtieri, la tradizionale discesa della Befana dei Vigili del Fuoco prevista per domani a Piazza Navona non potrà svolgersi per motivi di sicurezza. La decisione è legata all'allerta meteo arancione diramata per l'intero territorio regionale e alle conseguenti misure precauzionali adottate a tutela dell'incolumità pubblica. "Dispiace - dichiara l'esponente dell'esecutivo Gualtieri - dover rinunciare alla discesa della Befana, un momento molto atteso soprattutto dai più piccoli. È una decisione necessaria, che Roma Capitale assume con responsabilità, pur nella consapevolezza del valore simbolico e affettivo che questo appuntamento riveste per la città.

Maltempo a Roma, volo della Befana annullato a piazza Navona. Ordinanza del sindaco: chiusi parchi e cimiteri - Lucarelli: «Befana, scelta più responsabile» ... msn.com

Befana, gli appuntamenti a Roma: volo bagnato (il meteo annuncia pioggia) ma sarà lo stesso caccia alla calza - Martedì 6 gennaio cortei e spettacoli in tutte le zone della città per celebrare la vecchina sulla scopa che regala caramelle ... msn.com

