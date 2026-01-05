Niente piega perfetta zero artifici | solo ricci naturali e stile assoluto Nicole Kidman conquista Sydney con un hair look autentico e radioso perfetto per iniziare il 2026

Nicole Kidman si presenta a Sydney con i suoi ricci naturali, un esempio di stile autentico e semplice. Il suo look, senza artifici, valorizza la bellezza genuina e naturalezza, dimostrando che spesso meno è di più. Un’immagine che ispira a scegliere l’eleganza sobria e senza artifici, perfetta per affrontare il nuovo anno con stile e autenticità.

N icole Kidman appare in aeroporto con i suoi ricci biondi, selvaggi e bellissimi. E ci ricorda che niente è più sofisticato di ciò che è autentico. Ma anche che il gesto più liberatorio – e di buon auspicio per l'inizio dell'anno – è semplicemente essere se stesse. Nicole Kidman svela la sua beauty routine X Nicole Kidman super riccia per iniziare il 2026. Ancora una volta, la star australiana classe 1967 riscrive le regole dell'eleganza beauty. E lo fa nel luogo meno patinato possibile: l'aeroporto. Avvistata a Sydney mentre lascia l'Australia insieme alle figlie teen-agers Sunday Rose e Faith Margaret, l'attrice premio Oscar ha sfoggiato un nuovo hair look dall'allure naturale. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - Niente piega perfetta, zero artifici: solo ricci naturali e stile assoluto. Nicole Kidman conquista Sydney con un hair look autentico e radioso perfetto per iniziare il 2026

