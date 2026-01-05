Nicola Lillo ha lasciato UniCredit per entrare a far parte di Mediobanca come direttore della comunicazione. Questa nomina rappresenta una novità nella gestione di Mediobanca, in particolare riguardo alla collaborazione con Mps. L’operazione evidenzia un cambiamento strategico nella comunicazione delle due istituzioni finanziarie, con l’obiettivo di rafforzare la presenza e la comunicazione aziendale nel settore.

Prime novità nella Mediobanca gestione Mps. Nicola Lillo lascia UniCredit e sbarca a piazzetta Cuccia come direttore della comunicazione. Laureato in Giurisprudenza e in Storia, negli ultimi tre anni Lillo si è occupato della comunicazione della banca guidata da Andrea Orcel come Deputy Head Group Media Relations and Head of International Media Relations. In precedenza, nel febbraio 2021 è stato chiamato a Palazzo Chigi nello staff dell’ex premier Mario Draghi, in particolare per curare i rapporti con la stampa estera. Ha curato inoltre la comunicazione di Cassa depositi e prestiti, lavorando nell’ufficio stampa e a progetti editoriali. 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Nicola Lillo lascia UniCredit e sbarca a Mediobanca

Leggi anche: Inchiesta Mps-Mediobanca, cosa succede adesso: Unicredit può approfittarne e prendersi tutto

Leggi anche: Guerra delle Ops costa quasi a Mps-Mediobanca €140 milioni in consulenze finanziarie e legali, mentre a Unicredit €50 milioni e Banco BPM €45,2 milioni

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

610: Il meglio dello Speciale di Natale Con Lillo, Greg e Carolina Di Domenico, ospiti Valerio Lundini e Federica Cifola. Rivedi la puntata su Rai Play O riascoltala su Rai Play Sound - facebook.com facebook