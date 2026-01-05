NFL Week 18 | ultima domenica di regular season tra colpi di scena titoli di division e record

La Week 18 della NFL 2025 ha concluso la stagione regolare con incontri combattuti e risultati decisivi. Partite intense e imprevedibili hanno determinato gli ultimi aggiornamenti sulla qualificazione ai playoff, con titoli di division e record ancora in gioco. Questo ultimo turno ha confermato la natura imprevedibile e appassionante del football americano, lasciando spazio a nuove sfide per la postseason.

La Week 18 ha chiuso la regular season NFL 2025 nel modo più "da NFL" possibile: partite tese fino all'ultimo possesso, incastri playoff decisi da risultati incrociati e giocate che sembrano fatte apposta per finire nei video highlights di fine anno. La domenica del 4 gennaio 2026 ha definito piazzamenti e gerarchie, lasciando alle spalle 18 settimane di battaglie e aprendo ufficialmente la porta alla postseason. Broncos, missione compiuta: primo seed AFC e bye al primo turno. Tra i verdetti più pesanti c'è quello di Denver: i Broncos hanno battuto i Chargers 19-3 e si sono presi la testa di serie numero 1 dell'AFC, con conseguente riposo al primo turno.

