Neve su Parigi | traffico in tilt quasi 1000 km di ingorghi Voli cancellati

Il maltempo eccezionale del 5 gennaio 2026 ha provocato un'intensa nevicata su Parigi e nell'Ile-de-France, con quasi 1.000 km di ingorghi e numerosi voli cancellati. Le condizioni meteorologiche hanno fortemente influenzato il traffico e la mobilità nella capitale francese, creando disagi significativi per residenti e viaggiatori. È consigliabile verificare lo stato dei trasporti prima di pianificare spostamenti in questa giornata.

Ondata di maltempo eccezionale su Parigi oggi, 5 gennaio 2026, in particolare nella regione Ile-de-France. Il traffico è in tilt dalle 17, quasi mille km di ingorghi nella regione. neve e ghiaccio nella regione dell'Île-de-France: possibili disagi nei trasporti; Usa, la tempesta di pioggia e neve vista dal parabrezza di un'auto: il traffico in tilt; Tempesta di neve vista dal parabrezza: traffico in tilt, il Video Corriere. Francia, neve su Parigi: traffico in tilt e disagi per il trasporto aereo - Il traffico nella regione di Parigi è in tilt dalle 17, dopo la forte nevicata che sta interessando la capitale

Neve su Parigi: traffico in tilt, quasi 1000 km di ingorghi. Voli cancellati - Ondata di maltempo eccezionale su Parigi oggi, 5 gennaio 2026, in particolare nella regione Ile- firenzepost.it

Parigi paralizzata per la neve: «Quasi 1000 km di inghorghi». Traffico da incubo, ma c'è chi scia a Montmartre

Da Parigi a Sarajevo, la neve imbianca l'Europa

Francia, neve su Parigi: traffico in tilt e disagi per il trasporto aereo x.com

