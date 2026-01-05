Neve intorno a Firenze

Da firenzetoday.it 5 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nelle prime ore di lunedì 5 gennaio, l'Alto Mugello si è svegliato con alcuni fiocchi di neve e un sottile strato bianco. La protezione civile segnala accumuli inferiori ai 5 centimetri sui rilievi più bassi, grazie al calo delle temperature, con minime attorno ai 3 gradi sotto zero. La neve ha interessato principalmente le zone collinari, creando un paesaggio tranquillo e invernale intorno a Firenze.

Si è svegliato con qualche fiocco di neve e un manto di bianco l'Alto Mugello. La protezione civile nelle prime ore di queste mattina, lunedì 5 gennaio, ha parlato di accumuli sui rilievi inferiori, in genere, ai 5 centimetri e che il calo delle temperature, con una minima di 3 gradi sotto lo. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

neve intorno a firenze

© Firenzetoday.it - Neve intorno a Firenze

Leggi anche: Natale di Maltempo in Italia: fiumi sotto osservazione vicino Bologna, neve nel Modenese. Voli cancellati a Firenze

Leggi anche: Russia, tempesta di neve a Saratov: 200 persone intrappolate sotto la neve in autostrada

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Scatta l’allerta meteo in Toscana, rischio ghiaccio e neve per capodanno; Notte di neve, Mugello imbiancato; Meteo Toscana, weekend nuvoloso e temperature in calo: le previsioni; Le previsioni del tempo dei prossimi giorni.

neve intorno firenzeL’Epifania porta la neve in Toscana: ecco dove e quando, scatta l’allerta gialla - Codice giallo per maltempo dalle 20 di lunedì 4 gennaio. lanazione.it

Notte di neve, Mugello imbiancato - Nel corso della notte la neve ha imbiancato i rilievi appenninici fino a quota collinare nei comuni dell'Alto Mugello. nove.firenze.it

Firenze, la neve intorno alla città. Fiocchi da Monte Morello a Montesenario - Firenze, 1 marzo 2023 – L’inverno mostra la sua coda a Firenze come già accaduto in passato a inizio marzo. lanazione.it

Le immagini della nevicata straordinaria a Prato Nevoso

Video Le immagini della nevicata straordinaria a Prato Nevoso

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.