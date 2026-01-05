Neve intorno a Firenze
Nelle prime ore di lunedì 5 gennaio, l'Alto Mugello si è svegliato con alcuni fiocchi di neve e un sottile strato bianco. La protezione civile segnala accumuli inferiori ai 5 centimetri sui rilievi più bassi, grazie al calo delle temperature, con minime attorno ai 3 gradi sotto zero. La neve ha interessato principalmente le zone collinari, creando un paesaggio tranquillo e invernale intorno a Firenze.
Si è svegliato con qualche fiocco di neve e un manto di bianco l'Alto Mugello. La protezione civile nelle prime ore di queste mattina, lunedì 5 gennaio, ha parlato di accumuli sui rilievi inferiori, in genere, ai 5 centimetri e che il calo delle temperature, con una minima di 3 gradi sotto lo.
