Neve intorno a Firenze

Nelle prime ore di lunedì 5 gennaio, l'Alto Mugello si è svegliato con alcuni fiocchi di neve e un sottile strato bianco. La protezione civile segnala accumuli inferiori ai 5 centimetri sui rilievi più bassi, grazie al calo delle temperature, con minime attorno ai 3 gradi sotto zero. La neve ha interessato principalmente le zone collinari, creando un paesaggio tranquillo e invernale intorno a Firenze.

Notte di neve, Mugello imbiancato - Nel corso della notte la neve ha imbiancato i rilievi appenninici fino a quota collinare nei comuni dell'Alto Mugello. nove.firenze.it

Firenze, la neve intorno alla città. Fiocchi da Monte Morello a Montesenario - Firenze, 1 marzo 2023 – L’inverno mostra la sua coda a Firenze come già accaduto in passato a inizio marzo. lanazione.it

Le immagini della nevicata straordinaria a Prato Nevoso

Neve nella notte tra Toscana ed Emilia – Romagna a quota collinare. Neve anche per le Marche intorno ai 500 metri. Piogge che insistono sulle regioni centrali e si estendono al meridione. Lunedi 5 persistono condizioni di instabilità al centro con le piogg - facebook.com facebook

