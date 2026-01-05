Neve in Romagna il 5 gennaio 2026 | video

Il 5 gennaio 2026, la Romagna sarà interessata da un’allerta meteo per neve, con possibili precipitazioni nella giornata dell’Epifania. Già da domenica 4 gennaio, i primi fiocchi hanno raggiunto le zone montane, annunciando un'eventuale copertura nevosa più estesa. Si consiglia di monitorare gli aggiornamenti delle autorità e di adottare le precauzioni necessarie per chi si sposta in regione in questi giorni.

Allerta meteo per neve per il giorno dell'Epifania, mentre i primi fiocchi sono scesi in montagna già da domenica 4 gennaio. Quanta neve cadrà in Emilia Romagna (e a Bologna) per l'Epifania: fino a 10 centimetri in pianura, le previsioni meteo; Bologna, per l'Epifania è attesa la neve anche in città e in pianura in Emilia-Romagna: «Possibili nevicate tra i 5 e i 10 centimetri»; La Befana porta con sé la neve: le previsioni meteo dell'Epifania; Epifania, le previsioni meteo del 6 gennaio: freddo intenso e rischio neve. Scatta l'allerta meteo per neve e mare molto mosso: attesi 5 centimetri per l'Epifania - Previsti accumuli di neve per la giornata di martedì, dal pomeriggio peggiora anche il mare: attivo il piano ghiaccio del Comune

Meteo Emilia-Romagna: focus neve il 6 gennaio 2026 - Romagna del 6 gennaio 2026 con focus sulle nevicate, temperature in calo e possibili fiocchi fino in pianura. retemeteoamatori.it

Neve in pianura, allerta meteo anche nel Ravennate - Dalla mezzanotte tra oggi, lunedì 5 gennaio, e domani, martedì 6 gennaio, fino a quella successiva, sarà attiva nel territorio del comune di Ravenna l’allerta meteo numero 3, gialla per neve. ravenna24ore.it

??NEVE sulla costa romagnola tra Cesenatico e Bellaria! 5/01/2026

Domani 6 gennaio allerta gialla per neve in Emilia-Romagna..Non si puo' sentire...dovrebbero essere vietate le due parole nella stessa frase..si scherza eh!!...seguite sempre le indicazioni della protezione civile. - facebook.com facebook

Meteo in Romagna, neve per la Befana anche in pianura x.com

