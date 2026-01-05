Neve in provincia di Prato | la situazione e l’allerta fiocchi bianchi a quote basse nei paesi

A partire dal 5 gennaio 2026, le temperature in provincia di Prato sono in diminuzione a causa di una perturbazione che ha portato precipitazioni. In alcune località a quote basse, sono stati registrati fiocchi di neve. La situazione resta monitorata dalle autorità, con eventuali aggiornamenti sull’allerta neve e le condizioni meteorologiche nella zona.

Prato, 5 gennaio 2026 – Temperature che si abbassano accompagnate da una perturbazione che porta precipitazioni: questo mix porta la neve anche in provincia di Prato. E sarà una Befana tutta bianca in diversi paesi della collina, dopo che già lunedì 5 gennaio ci sono state le prime spruzzate di fiocchi. Che per il momento non stanno destando preoccupazioni. Le autorità chiedono comunque a tutti la massima prudenza. Mezzi spargisale sono in azione per consentire la circolazione evitando la formazione di ghiaccio. Una situazione in evoluzione. Se da una parte Prato città non dovrebbe essere interessata dalle nevicate, dall’altro la quota neve sarà bassa, come indica il servizio meteo Lamma, ovvero intorno ai 200 metri. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Neve in provincia di Prato: la situazione e l’allerta, fiocchi bianchi a quote basse nei paesi Leggi anche: Allerta neve in Toscana, fiocchi bianchi anche a bassa quota. Ecco dove Leggi anche: Dove nevicherà in Toscana: brindisi sotto i fiocchi anche a quote basse? Allerta e previsioni Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Neve record a Prato Nevoso e allora tutti salgono in quota: ingorghi sulle strade e parcheggi presi d'assalto, chiusa la provinciale per sicurezza; L'overtourism blocca Prato Nevoso: chiusa la strada che porta alle piste da sci; Esodo della neve: «Previste limitazioni agli accessi alle stazioni sciistiche»; . Dove nevicherà in provincia di Firenze: allerta gialla, la situazione del 6 gennaio - Firenze, 5 gennaio 2026 – La Befana, che di solito porta dolci ma anche un nerissimo carbone, stavolta porta la neve. lanazione.it

Piemonte sotto la neve: nevicata eccezionale a Prato Nevoso, fiocchi fino al Torinese - Prato Nevoso è alle prese con una nevicata eccezionale: 150 cm di neve caduti in 24 ore e quasi tre metri in quota. meteo.it

Prato Nevoso record di neve e turisti: nuove regole per proteggere la splendida località - Nevicate eccezionali a Prato Nevoso hanno richiamato migliaia di visitatori: strade bloccate e parcheggi saturi hanno imposto nuove regole. siviaggia.it

Le previsioni indicano neve anche a bassa quota, con Firenze e provincia che potrebbero vedere i fiocchi bianchi scendere in maniera abbondante, come non si vedeva da anni - facebook.com facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.