Neve e ghiaccio in autostrada pronto un piano di contromisure

Autostrade Alto Adriatico ha aumentato le misure di sicurezza a causa delle previsioni di gelo e neve per martedì 6 gennaio, in particolare nel Carso Triestino. Sono state adottate strategie tecniche, organizzative e gestionali per garantire la sicurezza degli utenti e garantire la regolare circolazione in condizioni di neve e ghiaccio.

Autostrade Alto Adriatico ha innalzato i livelli di attenzione in queste ultime ore per le previsioni di gelo e neve nella giornata di martedì 6 gennaio, in particolare nella zona del Carso Triestino, adottando precise misure tecniche, organizzative e gestionali finalizzate ad affrontare. 🔗 Leggi su Udinetoday.it © Udinetoday.it - Neve e ghiaccio in autostrada, pronto un piano di contromisure Leggi anche: "Piano neve" pronto a scattare in caso di necessità lungo l'autostrada A4 Leggi anche: La Vallata del Savio si imbianca: "Pronto il ‘Piano neve e ghiaccio’" Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Neve e ghiaccio, Forlì si organizza: pronto il piano per l’inverno tra mezzi, prevenzione e collaborazione. Neve a Trieste, centro e Carso imbiancati: Bora sulla costa con raffiche fino a 100 chilometri orari. Autostrade alza il livello d'attenzione a Nordest - I primi fiocchi di neve sono caduti questa mattina su Trieste dopo un calo delle temperature. ilgazzettino.it

Autostrade Alto Adriatico, attivato piano anti neve e gelo: oltre 140 mezzi pronti a intervenire - Autostrade Alto Adriatico innalza l’allerta per gelo e neve: mezzi, personale e aree di accumulo pronti sulla rete. nordest24.it

Neve in arrivo? Nel Ravennate pronti a intervenire 114 mezzi. Il piano ghiaccio e i comportamenti da seguire - È il Comune di Ravenna a richiamare l’attenzione sul piano ghiaccio e neve, attivo ogni anno dal 1° novembre al 15 aprile, predisposto per affrontare ... ravennanotizie.it

Ondata di gelo nel Regno Unito: neve e ghiaccio, disagi e scuole chiuse - facebook.com facebook

#Neve #Ghiaccio attivi mezzi invernali di #AstralSpa su: #SP10 #uristicaDleTerminillo loc. #PianDeValli @WazeLazio #viabiliLAZ x.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.