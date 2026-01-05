Neve abbondante ha interessato il territorio di Fabriano e i monti circostanti, causando cadute di alberi e disagi alla viabilità. La situazione rimane monitorata, in particolare in vista delle celebrazioni per la Befana. Le autorità invitano alla prudenza e a rispettare le eventuali restrizioni temporanee per garantire la sicurezza di tutti.

Fabriano (Ancona), 5 gennaio 2026 – La neve scende sul Fabrianese dove ormai il colpo d’occhio è bianco. Sul monte San Vicino dove continua a nevicare son già oltre 30 i centimetri di neve caduti. In tanti ieri non hanno voluto rinunciare a scivolare sulla neve o costruire un pupazzo di neve, soprattutto i più piccoli ma non solo. Neve nelle Marche: il paesaggio è una favola, meteo invernale fino all'Epifania Allerta meteo neve per l’Epifania. Domani prevista altra neve e allerta meteo con i principali eventi all'aperto annullati. Già da ieri e stanotte si sono registrate le prime criticità alla circolazione, sia sulla superstrada che nelle località più in quota. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Neve abbondante a Fabriano e sui monti: alberi caduti e disagi. Allerta per la Befana

