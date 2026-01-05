Nesta svela il faccia a faccia con Fabregas | Non vi va bene mai? Ditecelo voi mandateci un fax

Nel racconto di Alessandro Nesta, viene ripercorsa la conversazione avuta con Cesc Fabregas dopo il pareggio del Monza contro il Como nella scorsa stagione. L’ex difensore spiega come si siano confrontati sulla partita e sulle aspettative, evidenziando l’importanza di un dialogo diretto nel mondo del calcio. Un episodio che offre uno sguardo autentico sulle dinamiche di una squadra e sul rapporto tra allenatori e giocatori.

Il retroscena di Nesta post Como-Monza del novembre 2024

