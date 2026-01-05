Nessuna solidarietà dai colleghi non torno a lavorare alla Pam | licenziato e reintegrato l’amarezza di Giomi

Fabio Giomi, dopo aver vinto in tribunale, non tornerà a lavorare alla Pam, dove aveva trascorso tredici anni. La sua decisione riflette le difficoltà incontrate nel rapporto con i colleghi e le dinamiche aziendali, che hanno influenzato il suo percorso di reintegro. Questa vicenda mette in luce le sfide legate al mondo del lavoro e alle relazioni interne, anche in situazioni di tutela legale.

Siena, 5 gennaio 2026 – Ha vinto in tribunale, ma non tornerà alla Pam. Fabio Giomi non rientrerà al supermercato dove aveva lavorato per tredici anni: l'indifferenza dei colleghi e l'atteggiamento dell'azienda hanno avuto la meglio. La sentenza del giudice del lavoro non solo ha disposto il suo reintegro, ma ha stabilito un precedente destinato a fare scuola e a tutelare i lavoratori del settore. "Ho dovuto riflettere". FABIO GIOMI SENTENZA PAM "Ci sono stati dei momenti, dopo la sentenza, in cui ho dovuto riflettere sul futuro e ho dovuto fare varie considerazioni - racconta Giomi -. Una è che ovviamente l'azienda non avrebbe avuto piacere di riavermi tra i suoi dipendenti.

