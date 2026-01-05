Nessun risarcimento ridarà dignità a Mattia | il padre rompe il silenzio un anno dopo la morte del piccolo

A un anno dalla tragica scomparsa di Mattia Cossettini, il padre rompe il silenzio per riflettere sulla vicenda. Mattia, 9 anni, ha perso la vita il 6 gennaio 2025 a Marsa Alam, durante una vacanza in Egitto con la famiglia. Questa riflessione si concentra sulla mancanza di risarcimenti che possa restituire dignità al bambino e sulla necessità di approfondire le circostanze di quella tragica perdita.

È passato un anno dalla morte di Mattia Cossettini, il bambino di 9 anni residente a Tricesimo, deceduto il 6 gennaio 2025 a Marsa Alam, in Egitto, durante una vacanza con la famiglia. In occasione dell’anniversario, mentre le comunità di Tavagnacco e Tricesimo si preparano a ricordarlo con una. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

