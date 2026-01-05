neres segnali incoraggianti sulla caviglia dopo il rientro a napoli

Dopo l'infortunio subito all'Olimpico, David Neres è tornato a Napoli e mostra segnali positivi sul recupero della caviglia. Le valutazioni iniziali indicano un miglioramento delle condizioni, offrendo speranze per un suo eventuale rientro in campo. Restano da monitorare attentamente gli sviluppi, mentre i tifosi attendono aggiornamenti ufficiali sul percorso di recupero del giocatore.

